شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب استاد القاهرة فى الثانية ظهراً لاستقبال جماهير الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تقرر فتح أبواب استاد القاهرة في الثانية ظهر اليوم، السبت، أمام جمهور الأهلي والزمالك لحضور مباراة القمة التي تقام فى السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile).

ويترقب جمهور الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك ، ويتطلع كل فريق للفوز في لقاء الليلة باعتبار مباراة القمة تمثل بطولة خاصة، كما أن الأهلي والزمالك يتنافسان على قمة الدوري بشكل دائم ومعهما بيراميدز هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدوري

ويمتلك فريق الاهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 ، فيما يمتلك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبيه 25 هدفا وتلقت شباكه 14.

