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منتخب الهوكى فى مواجهة أمريكا بنصف نهائى كأس الأمم العالمية

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منتخب الهوكى فى مواجهة أمريكا بنصف نهائى كأس الأمم العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 22 فبراير 2025 02:30 ص

يواجه منتخب مصر للهوكى نظيره الأمريكى ظهر اليوم، السبت، فى نصف نهائى بطولة  كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 و حتى 23 فبراير الجارى.

ونجح منتخب الهوكي في التأهل كأول مجموعته بالفوز على كل من، الصين وتشيلي ثم التعادل مع بولندا.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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