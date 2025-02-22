شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى فى مواجهة أمريكا بنصف نهائى كأس الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 22 فبراير 2025 02:30 ص
يواجه منتخب مصر للهوكى نظيره الأمريكى ظهر اليوم، السبت، فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 و حتى 23 فبراير الجارى.
ونجح منتخب الهوكي في التأهل كأول مجموعته بالفوز على كل من، الصين وتشيلي ثم التعادل مع بولندا.
وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.
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