شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى فى مواجهة أمريكا بنصف نهائى كأس الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للهوكى نظيره الأمريكى ظهر اليوم، السبت، فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 و حتى 23 فبراير الجارى.

ونجح منتخب الهوكي في التأهل كأول مجموعته بالفوز على كل من، الصين وتشيلي ثم التعادل مع بولندا.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.