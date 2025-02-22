شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية اليوم فى الجولة الـ"15" لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع المصري مع الإسماعيلى والجونة مع سيراميكا، وأخيراً مباراة القمة بين الأهلى، والزمالك باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى

السبت 22 فبراير

المصري & الإسماعيلى..4 عصراً

الجونة & سيراميكا..4 عصراً

الاهلى & الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سى & غزل المحلة..4 عصراً

بيراميدز & طلائع الجيش..7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.