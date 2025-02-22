الامارات | كايو: مواجهة السد لا تقل صعوبة عن اللعب مع النصر السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل كايو كانيدو، أن تأهل «الإمبراطور» إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة يضع مسؤولية كبيرة على عاتق اللاعبين، بعدما تأكد خوض الفريق مواجهة قوية أمام السد القطري في الدور ثمن النهائي.

وقال كايو كانيدو لـ«الإمارات اليوم» إن حصول الوصل على المركز الخامس في لائحة ترتيب مرحلة الدوري أسهم في تجنب الفريق مواجهة النصر السعودي، مشدداً على أن الوصل لم يفكر في هوية المنافس الذي سيلعب معه، مضيفاً: «اللعب أمام السد لا يعني أن الوصل سيخوض مباراة أقل صعوبة من مواجهة النصر السعودي، إذ إن جميع مباريات الأدوار الإقصائية صعبة جداً».

وأضاف: «الفريق الذي يتأهل إلى هذه المرحلة يجب أن يكون جاهزاً لمواجهة أي فريق، وهو ما سنفكر فيه استعداداً لهذه المرحلة الحاسمة من البطولة القارية».

وأردف: «لعبنا مع السد في السوبر الإماراتي القطري، والأمر نفسه في دوري أبطال آسيا، ولاشك في أن كل فريق يعرف الآخر جيداً، ولكن مباراتي دور الـ16 تختلفان تماماً عن المباراتين السابقتين، ويجب أن يتم التعامل معهما بذكاء كبير».

وأشاد لاعب المنتخب الوطني بأداء الوصل أمام الهلال السعودي في ختام مباريات الفريق في مرحلة الدوري، والتي انتهت بفوز «الزعيم» بهدفين دون رد، وقال: «لعبنا مباراة جيدة، وكانت لدينا فرصة تحقيق نتيجة أفضل من الخسارة بهدفين، ولكن لم يحالفنا التوفيق، خصوصاً في الشوط الأول من المباراة الذي حصلنا خلاله على أكثر من فرصة لإحراز الأهداف».

وتابع: «بالتأكيد الهلال من أقوى أندية آسيا، والمباراة كانت صعبة، لكننا كما ذكرت لعبنا بشكل جيد، وكانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، اكتسبنا من خلالها خبرات كبيرة، استعداداً للأدوار الإقصائية».

وشدد كايو كانيدو على أن المرحلة المقبلة من الموسم مهمة جداً بالنسبة إلى الوصل، وقال: «ستشهد الفترة المقبلة العديد من المباريات الحاسمة، حيث إننا تأهلنا إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، والدور نفسه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما نسعى إلى الوصول إلى أفضل مرحلة ممكنة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لذلك مطلوب من اللاعبين أن يكون تركيزهم في أعلى درجاته، حتى ينهي الفريق الموسم ولديه في رصيده أكثر من بطولة، عقب الفوز بلقب درع السوبر الإماراتي القطري».

ورداً على سؤال حول تجديد عقده مع الوصل الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قال: «تركيزي حالياً على تقديم كل ما لدي، ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، حيث إننا كما ذكرت سنخوض أهم مرحلة في الموسم، وبالنسبة إلى تجديد العقد، لا أحتاج للقول إن الوصل هو بيتي الذي جئت إليه للمرة الأولى في الإمارات، وعلاقتي بالنادي والجمهور رائعة، وبالتأكيد يسعدني أن أستمر في صفوفه، ولكن علينا التركيز حالياً في المباريات، بينما الحديث عن مستقبلي مع الفريق يمكننا الحديث عنه لاحقاً».