الامارات | مزون عيسى.. بطلة إماراتية بعمر الـ 12 تظفر بميداليتين دوليتين في 6 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في غضون ستة أيام فقط، تمكنت لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية للتايكواندو مزون عيسى (12 عاماً) من الظفر بميداليتين دوليتين في التايكواندو، بعد أن فازت بميدالية ذهبية في كأس العرب G1 التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، كما فازت بميدالية فضية في بطولة الفجيرة الدولية G2 التي أقيمت من 9 إلى 13 الجاري في الفجيرة أيضاً، وترشحت لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها الفجيرة خلال شهر مايو المقبل، إذ تعد أصغر اللاعبات المواطنات اللاتي سيشاركن في البطولة.

وكشفت اللاعبة مزون عيسى لـ«الإمارات اليوم» أنها اتجهت إلى رياضة التايكواندو بالصدفة عندما تابعت من مقاعد المدرجات بطولة دولية نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية وكان عمرها 10 سنوات، وبفضل تشجيع ودعم عائلتها توجهت لممارسة التايكواندو، وتمكنت في أول مشاركاتها التنافسية من الفوز بميدالية ذهبية في إحدى البطولات المحلية قبل أن يصبح في رصيدها 10 ميداليات ذهبية، ما عزز لديها الشغف بالاستمرار في ممارسة اللعبة.

وأضاف: «ساعدتني ممارسة الرياضة عموماً والتايكواندو بشكل خاص على التفوق دراسياً، ما عزز من دعم عائلتي لي، وقادني ذلك إلى الفوز لاحقاً بثلاث ميداليات ذهبية دولية في بطولات أقيمت في كل من الأردن وسلطنة عمان، كما ساعدني التواجد بمعسكرات تدريبية دولية خارجية وفرها لي النادي في تونس ومصر والأردن وسلطنة عمان على تطور مستواي الفني».

ويشرف على تدريب البطلة مزون عيسى المدرب الأردني أنس العداربة، الذي أكد أن الإمكانات الفنية والتركيز العالي اللذين تتمتع بهما اللاعبة اختصرا عليها الطريق لتصبح بطلة تنافس الكبار، فضلاً عن وصولها لمنصات التتويح بشكل سريع، مبيناً أن مستقبلاً كبيراً ينتظرها في رياضة التايكواندو.

من جهته، كشف مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش، أن إدارة النادي وفرت للاعبة مزون بيئة رياضية تدريبية عالية المستوى بعد أن وجدت فيها مواصفات اللاعبات المتميزات عالمياً ممن هن في عمرها أو أكبر منها، مشدداً على أن اللاعبة مزون تعد ضمن مجموعة من اللاعبات واللاعبين الموهوبين الذين يطمح النادي لإعدادهم ليكونوا أبطالاً أولمبيين في المستقبل القريب.

مزون عيسى:

. اتجهت إلى رياضة التايكواندو بالصدفة عندما تابعت من مقاعد المدرجات بطولة دولية نظمها نادي الفجيرة.

. ساعدتني ممارسة الرياضة عموماً والتايكواندو بشكل خاص على التفوق دراسياً، ما عزز من دعم عائلتي لي.