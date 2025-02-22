الامارات | ختام بطولة دبي الذهبية للبولو اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُختتم، اليوم، منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، التي انطلقت في الأول من فبراير الجاري، بمشاركة ستة فرق، هي: الإمارات وغنتوت والحبتور وبنجاش وذئاب دبي وجهانجيري، وبهانديكاب 20 جول، وأقيمت مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويلتقي فريق الإمارات مع فريق جهانجيري في المباراة النهائية للبطولة، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تجمع فريقي ذئاب دبي وبنجاش. وينتظر أن يمثل فريق الإمارات كل من: سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها روسندو ولوكاس مونتفيردي وتيودور لاكاو، فيما يمثل فريق جهانجيري كل من: محمد جهانجيري ومعه سانتوس أريارتي وإليجاندرو وغونزالو بيريز.

ويعقب المباراة الختامية مراسم تتويج بطل كأس دبي الذهبية والوصيف وأصحاب الألقاب.

وأعدت اللجنة المنظمة كرنفالاً احتفالياً بمناسبة ختام بطولة كأس دبي الذهبي، يتضمن عروضاً فنية وترويجية وعروضاً للأزياء، وعروضاً أخرى بطائرات الدرون.