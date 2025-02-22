الامارات | «مبادلة أرينا» تستضيف كأس الإمارات للمصارعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة، الانتهاء من التجهيزات كافة، لإقامة النسخة الثانية من «كأس اتحاد الإمارات» التي تنطلق اليوم، وتقام على مدار يومين في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 400 لاعب من 13 نادياً وأكاديمية من داخل الإمارات وخارجها، يمثلون 34 جنسية، من بينهم 150 لاعباً إماراتياً.

وأعلنت اللجنة المنظمة جاهزية اللاعبين المشاركين لخوض المنافسات، وذلك بعد تجاوزهم إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، التي انطلقت أمس، بإقامة أوزان فئتي تحت 10 و15 عاماً بمقر اتحاد الجودو في بني ياس، فيما تتواصل اليوم لفئة تحت 17 عاماً في «مبادلة أرينا»، مع اعتماد 10 أوزان رئيسة، تتدرج من 38 كغم وصولاً إلى 85 كغم.

وقال المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، سلطان الكتبي، إن الاتحاد أكمل الترتيبات كافة لإقامة النسخة الثانية من البطولة الأبرز، وفق أعلى المعايير التنظيمية، لتقديم الحدث بأفضل صورة.