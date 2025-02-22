الامارات | «الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» تنطلق في دبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، النسخة الثانية من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، وتستمر يومين، في نادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة واسعة من لاعبي أندية وأكاديميات الدولة، في فئات الأشبال والناشئين والكبار.

وتأتي البطولة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الفنون القتالية المختلطة على الصعيد المحلي، حيث نجحت النسخة الأولى في ترسيخ مكانتها منصةً مثالية لصقل المواهب وإعدادها للاستحقاقات الدولية.

وتشمل البطولة منافسات في مختلف الفئات العمرية، بداية من الأشبال «10 أعوام و11 عاماً» إلى الناشئين بمراحلهم المختلفة من عمر 12 إلى 17 عاماً، وصولاً إلى فئة الكبار «18 عاماً فما فوق»، والتي تمثل إضافة نوعية في هذه النسخة، إذ تتيح للمقاتلين الأكثر خبرة الفرصة لخوض نزالات قوية، تسهم في رفع مستوى التنافسية، وتقديم أداء فني متقدم يعكس التطور الذي تشهده الرياضة في الدولة.

من جانبه، أكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مبارك المنهالي، في تصريحات صحافية أن البطولة تعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير الفنون القتالية المختلطة في الدولة، مشيراً إلى الالتزام بتوفير بيئة تنافسية بمعايير عالمية، تمنح اللاعبين الفرصة لتطوير قدراتهم، واكتساب الخبرات اللازمة.

وأضاف: «البطولة تعد محطة رئيسة في مسيرة إعداد الجيل القادم من الأبطال، لرفع علم الإمارات في البطولات العالمية».