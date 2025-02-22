بطولة إنكلترا: برنتفورد يعمّق جراح ليستر سيتي برباعية

الرياص - اسماء السيد - لندن : عمّق برنتفورد جراح ضيفه ليستر سيتي وصيف القاع بفوزه عليه 4 0 الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وحسم برنتفورد نتيجة المباراة في نصف الساعة الأول بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب عليها الكونغولي يوان ويسا (17) والكاميروني براين مبويمو (27) والدنماركي كريستيان نورغارد (32). وأضاف البديل البرتغالي فابيو كارفاليو الرابع قبل نهاية الشوط الثاني (89).

وتقدم برنتفورد الذي حقق فوزه الثاني تواليا بعد انتصاره على مضيفه وست هام 1 0 في المرحلة الماضية والحادي عشر هذا الموسم، للمركز العاشر موقتا برصيد 37 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات المرحلة.

في المقابل، مُني ليستر بخسارته السابعة عشرة هذا الموسم والثالثة تواليا في الدوري بعد سقوطه برباعية نظيفة أمام إيفرتون وأرسنال 0 2، والرابعة في مختلف المسابقات حيث تعرض لهزيمة أمام مانشستر يونايتد 1 2 في الدور الرابع من كأس إنكلترا.

وتجمد رصيد ليستر الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي السابق الهولندي رود فان نيستلروي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، وبات مهددا بالهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

وتتابع الجولة السبت فيلعب إيفرتون مع مانشستر يونايتد، وساوثمبتون مع برايتون، وإيبسويتش مع توتنهام، وفولهام مع كريستال بالاس، وبورنموث مع ولفرهامبتون، وأرسنال مع وست هام، وأستون فيلا مع تشلسي.