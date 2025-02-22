شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات الدور الثاني بدوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية فى الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الطيران مع سموحة و الزمالك مع سبورتنج و الزهور مع الجزيرة و الأهلى مع الشمس.



واستطاع فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على الزمالك بنتيجة 28-22 فى قمة الدور الثانى من دوري العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025، التى أقيمت على صالة الزمالك.



وحقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخراً الفوز على الزمالك بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساءً.