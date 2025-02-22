شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات الدور الثاني بدوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 22 فبراير 2025 01:30 ص
تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية فى الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025.
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الطيران مع سموحة و الزمالك مع سبورتنج و الزهور مع الجزيرة و الأهلى مع الشمس.
واستطاع فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على الزمالك بنتيجة 28-22 فى قمة الدور الثانى من دوري العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025، التى أقيمت على صالة الزمالك.
وحقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخراً الفوز على الزمالك بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.
كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساءً.
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