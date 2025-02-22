شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونوران جوهر يتأهلان لنصف نهائي بطولة تكساس للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، إلى الدور نصف النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في ربع النهائي على إيان يو انجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-8.

وفازت نوران جوهر على سلمى هاني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 14-12, 11-6.

بينما خسرت ندى عباس أمام البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 8-11, 4-11, 11-4, 11-8.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.