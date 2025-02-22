شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات دورى "Nile" اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 أربعة مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة دورى "Nile" حيث التقى إنبى مع سموحة والبنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى وواجه حرس الحدود بتروجت والتقى فاركو مع مودرن سبورت.

وجاء أهداف مباريات اليوم في الدوري كالتالي:

فاركو 0 – 0 مودرن سبورت

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فاركو ومودرن سبورت فى المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة وبهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع في ترتيب دورى nile، فيما رفع فريق مودرن سبورت رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

إنبى 1 – 0 سموحة

استعاد إنبى طريق الانتصارات بالفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NiLE".

بهذه النتيجة، يحتل إنبى المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة وانتصارين و6 تعادلات و7 هزائم، بينما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة من 15 مباراة و5 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

بتروجت 2-2 حرس الحدود

تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره بتروجت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتها ضمن منافسات الجولة 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه التيجة يحتل بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

البنك الأهلى 3 – 2 الاتحاد السكندرى

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 25 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 18 نقطة في المركز الـ11.