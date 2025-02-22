شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: "الأهلي اتعادل مع إنبي وفاركو.. بأمارة إيه يكسب الزمالك باسكور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، على أنه لا يتفق مع أن النادي الاهلي فريق لا يقهر، مؤكدا أن لديه ثقة كبيرة في لاعبي الزمالك والبرتغال بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض بتقديم مباراة جيدة أمام الفريق الأحمر .

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" : "لدي ثقة في لاعبي الزمالك في المدرب بيسيرو، وأتوقع انتهاء مباراة القمة بالتعادل، لكن الأهلي فريق ثقيل".

وأضاف الغندور : "ليه الناس بتتصور أن الأهلي حاجه رهيبه في مصر وفيه فرق بينه وبين عن أي ناد في إفريقيا؟، الأهلي اتعادل كم مرة الموسم ده؟، لو شخص قال الأهلي سيفوز على الزمالك بفارق أهداف كبير، على أي أساس ذلك؟".

وواصل: "بامأرة ايه الأهلي يكسب بكرة سكور، عشان كسب الاسماعيلي أربعة، دا كان بيلاعب لعيبة صغيره عندها 18 و19 سنة، واتعادل مع انبي وفاركو".

وتابع : "آخر 3 ماتشات قمة الأهلي لم يفز على الزمالك، الماتشات كلها تنتهي بالتعادل ويفوز من يفوز بركلات الترجيح، الأهلي فريق جيد ولكن لست متفقًا مع أنه لا يُقهر".