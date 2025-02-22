شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز الأفضل في الموسم الثالث بـ"كابيتانو مصر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج كابيتانو مصر عن جوائز الأفضل في كل مركز بعد انتهاء الموسم الثالث، التي انتهى بتتويج فريق مصطفى رياض الذى يقوده شريف عبد الفضيل بلقب كابيتانو مصر للموسم الثالث.

وجاءت جوائز كابيتانو مصر في الموسم الثالث..

أفضل حارس مرمى: طارق أحمد



أفضل حارس

أفضل مدافع: مصطفى ضاحى



أفضل مدافع

أفضل لاعب وسط: آدهم إيهاب



أفضل لاعب وسط

أفضل ظهير: أحمد عبد الرازق

أفضل جناح: محمود أبو جريشة

أفضل مهاجم: محمود أيمن

حرصت أسرة برنامج كابيتانو مصر على تكريم الأسطورة مصطفى رياض في بداية توزيع جوائز كابيتانو مصر، بعد فوز فريق شريف عبد الفضيل الذى يحمل اسمه بـ لقب كابيتانو مصر في موسمه الثالث.

وقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تسليم مصطفى رياض الجائزة، بعدما حرص على التواجد في حفل توزيع الجوائز، كما حرص محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على الحضور أيضا، وأحمد الجندى بطل مصر في الخماسى الحديث.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.