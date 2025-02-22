شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو سيلفا : محمد صلاح نجم ليفربول الأول بعد رحيل ماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيل جيلبرتو سيلفا نجم الأرسنال السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يعمل على تطوير نفسه بشكل مستمر، مشيداً بالأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم رفقة ليفربول وقوته الذهنية التي جعلته نجم الفريق الأول بعد رحيل ساديو ماني.

وأضاف سيلفا في تصريحات لبرنامج "سوبر ليج" المذاع على "أون تايم سبورتس 2": "صلاح لاعب مهم دائمًا، وأداؤه في تطور مستمروإنه أقوى عقليًا، والصلابة الذهنية مهمة جدًا لكل لاعب"، وواصل : "في وجود ماني، كانا يكملان بعضهما البعض، لكن الآن صلاح هو نجم ليفربول الأول و لديه جودة عالية للغاية، وهو شخص بسيط وراقٍ في كلماته".

وعن فوزه بالحذاء الذهبي مع أرسنال، علق قائلا : "بداية مسيرتي مع أرسنال جاءت بعد كأس العالم، وكانت 6 سنوات رائعة في حياتي سواء على المستوى الشخصي أو المهني"، مضيفا : "كنت سعيدًا للغاية في أرسنال في ذلك الوقت، وكنا عائلة متحدة على مستوى اللاعبين، وكان هدفنا الرئيسي هو تحقيق البطولات مع الفريق".