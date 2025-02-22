شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو خدمات 8 لاعبين أمام الأهلى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وجاءت غيابات الزمالك كالتالي:

1- شيكابالا (عدم الجاهزية).

2- محمود جهاد (إصابة).

3- ناصر ماهر (إيقاف).

4- أحمد فتوح (إصابة).

5- مهاب ياسر (فني).

6- حمزة المثلوثي (إصابة).

7- محمد عبدالشافي (عدم الجاهزية).

8- أحمد حمدي (إصابة).

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالإسماعيلية مساء أمس الجمعة، استعداداً للقاء الأهلي اليوم السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريبه الختامي مساء أمس على ملعب هيئة قناة السويس استعداداً للقاء القمة، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المرتقبة.

وركز الجهاز الفني على تدريب الفريق على بعض الجوانب الفنية والخططية، وحرص بيسيرو ومعاونوه على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب بختام التدريب.

وعقب المران، توجه الفريق إلى القاهرة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمباراة القمة.