شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمباراتي جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المنتخب الوطني للمحليين في معسكر مغلق بمعسكر المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت وحتى موعد السفر إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين بقيادة وائل رياض ، قائمة الفراعنة استعدادًا لخوض لمباراتي جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وتضم القائمة 26 لاعبًا هم : محمود أبو السعود (المقاولون) - حسين زكري (وي) - محمود أبو النجا (وادي دجلة) - أحمد طارق سليمان (بروكسي) أيمن أشرف (البنك الأهلي) - محمود إبراهيم (القناة)- عبد الرحمن صميده (غزل المحلة) - مهاب سامي (انبي) - أحمد عيد (المصري) - لؤي وائل (المقاولون)- سيد نيمار (البنك الأهلي) - شريف رضا (سموحة) - أحمد خالد (وي)- محمد صادق (سيراميكا) - أحمد خالد كباكا (مودرن) - رامز ميلاد (أبو قير) - محمد عنتر (المقاولون) - محمود دياسطي (دجلة) - يوسف الجوهري (المصري)- مصطفى جمال (المقاولون) - محمود طلعت (وادي دجلة)- محمد بهاء (وي) - محمد مجدي (أبو قير) - مروان عثمان (سيراميكا) - محمد السيد شيكا (كهرباء الاسماعيلية) - علي حسين (وادي دجلة).