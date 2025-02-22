شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على تسديد ركلات الجزاء قبل مواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على تخصيص مران للاعبيه لتسديد ركلات الجزاء قبل مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى السابعة مساء، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى إجادة لاعبيه لتسديد ركلات الجزاء تحسباً لحصول الفريق الاحمر على ركلة جزاء خلال القمة خاصة أن الاهلى يعد أكثر فرق الدوري إهداراً لركلات الجزاء بواقع 3 ركلات 2 من نصيب إمام عاشور وواحدة من نصيب حسين الشحات.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى برباعية دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.