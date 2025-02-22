ياو أنور يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري

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حصل ياو أنور لاعب البنك الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز البنم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 25 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 18 نقطة في المركز الـ11.

وأحرز البنك الأهلي هدفين مبكرين في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقتين 3 و5 عن طريق أسامة فيصل ومحمد إبراهيم على الترتيب، فيما سجل عمرو جمعة هدف التعديل في الدقيقة 33 لتصبح النتيجة 2 / 1 للبنك الأهلي، وتستمر المباراة بهذه النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

وتعادل الاتحاد السكندري عن طريق عبد الغني محمد في الدقيقة 51، قبل أن يعود البنك الأهلي ويتقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 59 عن طريق ياو أنور.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، محمد ابراهيم، احمد مدبولى

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد صبحى، أحمد سعيد، أحمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيونى، أمير مدحت، احمد ربيع، محمد فتحى، أحمد النادرى.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود شبانة، محمد المغربي.

خط الوسط: عبدالغني محمد، مورو ساليفو، كريم الديب.

خط الهجوم: هشام عادل، فادي فريد، عمرو جمعة.