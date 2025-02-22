شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأسطورة مصطفى رياض في حفل ختام الموسم الثالث من كابيتانو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أسرة برنامج كابيتانو مصر على تكريم الأسطورة مصطفى رياض في بداية توزيع جوائز كابيتانو مصر، بعد فوز فريق شريف عبد الفضيل الذى يحمل اسمه بـ لقب كابيتانو مصر في موسمه الثالث.

وقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تسليم مصطفى رياض الجائزة، بعدما حرص على التواجد في حفل توزيع الجوائز، كما حرص محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على الحضور أيضا، وأحمد الجندى بطل مصر في الخماسى الحديث.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.



ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.



وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.