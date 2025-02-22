شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: الجزيري كعبه عالي.. وهذا هو التشكيل المثالي للزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمود فتح الله نجم نادي الزمالك السابق في مداخلة هاتفية لتليفزيون الخليج 365 على تساوى حظوظ الفريقين غدا مشيرا إلى أن التعادل هو الأقرب في ظل العديد من المعطيات أبرزها وجود مدير فني جديد للزمالك

كما أكد فتح الله أن غياب شكيابالا عن المباراة مؤثر بالسلب داخل صفوف نادي الزمالك ، خاصة وأن اللاعب ذو خبرة كبيرة في مباريات الدربي - على حسب قوله ولكن هناك زيزو وعبدالله السعيد والجزيري - على حد قوله .

وعن التشكيل المثالي للزمالك قال : في حراسة المرمى محمد عواد ، أما في الدفاع ، عمر جابر ، الونش ، بنتايك ، حسام عبدالمجيد ، في خط الوسط ، عبدالله السعيد ، دونجا ، عبدالله السعيد ، في الهجوم زيزو وسيف الجزيري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالإسماعيلية مساء اليوم، الجمعة، استعداداً للقاء الأهلي غدا السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم على ملعب هيئة قناة السويس استعداداً للقاء القمة، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المرتقبة.

وركز الجهاز الفني على تدريب الفريق على بعض الجوانب الفنية والخططية، وحرص بيسيرو ومعاونوه على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب بختام التدريب.



وعقب المران، توجه الفريق إلى القاهرة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمباراة القمة.



ويلتقي الأهلي والزمالك في السابعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.