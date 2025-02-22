شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21-2-2025، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، كشف النقاب عن قائمة الأهلي للقمة 129 أمام الزمالك، واختتام القطبين استعداداتهما لموقعة القمة.

بن شرقي يدعم قائمة الأهلي أمام الزمالك.. وكولر يجهزه ليكون مفاجأة القمة 129

تواجد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الزمالك غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري، بعد الاطمئنان على جاهزيته الفنية والبدنية.

آخر مران للأهلى استعدادا للزمالك.. كولر يجتمع بمعاونيه وجلسات مكثفة مع اللاعبين

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يختتم تدريباته بمعسكر الإسماعيلية ويتوجه للقاهرة استعدادا للأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالإسماعيلية مساء اليوم، الجمعة، استعداداً للقاء الأهلي غدا السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرس الحدود يتعادل مع بتروجت 2-2 في دورى Nile

تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره بتروجت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتها ضمن منافسات الجولة 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 3 / 2 ويقتحم المربع الذهبي للدورى

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

عبد الرحمن سمير رجل مباراة إنبى وسموحة فى دورى "Nile"

حصل عبد الرحمن سمير "بودى" حارس إنبى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NiLE".

محمد سعيد "شيكا" يحصد أفضل لاعب فى مباراة فاركو ومودرن سبورت

حصل محمد سعيد "شيكا"، حارس مرمى فاركو، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، التى أقيمت اليوم على ملعب حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دورى nile.

التعادل السلبى يحسم مواجهة فاركو ومودرن سبورت فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فاركو ومودرن سبورت فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دورى nile.

إنبي يفوز على سموحة 1 - 0 فى مباراة ركلات الجزاء الضائعة

استعاد إنبى طريق الانتصارات بالفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NiLE".

مصر تفوز على أفريقيا الوسطى فى تصفيات أمم أفريقيا لكرة السلة

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 75-71، في المرحلة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا، والمقامة بمدغشقر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.

26 لاعباً فى قائمة منتخب مصر للمحليين استعدادا لجنوب أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين ، بقيادة وائل رياض، قائمة تضم 26 لاعبًا للدخول في معسكر اعتبارًا من الغد، استعدادًا للقاء جنوب أفريقيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للمحليين.