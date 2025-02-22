شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21-2-2025، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، كشف النقاب عن قائمة الأهلي للقمة 129 أمام الزمالك، واختتام القطبين استعداداتهما لموقعة القمة.

بن شرقي يدعم قائمة الأهلي أمام الزمالك.. وكولر يجهزه ليكون مفاجأة القمة 129

تواجد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الزمالك غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري، بعد الاطمئنان على جاهزيته الفنية والبدنية.

الزمالك يختتم تدريباته بمعسكر الإسماعيلية ويتوجه للقاهرة استعدادا للأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالإسماعيلية مساء اليوم، الجمعة، استعداداً للقاء الأهلي غدا السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرس الحدود يتعادل مع بتروجت 2-2 في دورى Nile

تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره بتروجت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتها ضمن منافسات الجولة 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 3 / 2 ويقتحم المربع الذهبي للدورى

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

التعادل السلبى يحسم مواجهة فاركو ومودرن سبورت فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فاركو ومودرن سبورت فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دورى nile.

إنبي يفوز على سموحة 1 - 0 فى مباراة ركلات الجزاء الضائعة

استعاد إنبى طريق الانتصارات بالفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NiLE".

مصر تفوز على أفريقيا الوسطى فى تصفيات أمم أفريقيا لكرة السلة

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 75-71، في المرحلة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا، والمقامة بمدغشقر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.