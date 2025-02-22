شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثابت متحدثًا رسميًا لقطاع الكرة بالأهلي ومسئولا عن الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادى الأهلي تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا ومسئولا عن شئون الإعلام لقطاع كرة القدم بالقلعة الحمراء.

يأتى القرار ضمن الهيكلة الإدارية التى يجريها مسئولى النادى الأهلى فى الفترة الأخيرة وآخرها تعيين محمد شوقى نائبا للمدير الرياضى.

ومن ناحية أخري، اختار مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى 21 لاعبا فى قائمة مباراة القمة التى ستخوض مباراة الزمالك غدا السبت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى.

وشهدت قائمة القمة تواجد المغربى أشرف بن شرقى لأول مرة منذ التعاقد معه فى يناير الماضي، فيما خرج من القائمة طاهر محمد طاهر وعلى معلول بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وجاءت قائمة الأهلى لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ورامى ربيعة وأشرف دارى ومصطفى العش وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأحمد رضا وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعى وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد عبد الله

الهجوم: أشرف بن شرقى ووسام أبوعلى وجراديشار.