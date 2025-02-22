شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثابت متحدثًا رسميًا لقطاع الكرة بالأهلي ومسئولا عن الإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالجمعة، 21 فبراير 2025 11:23 م
قرر مسئولو النادى الأهلي تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا ومسئولا عن شئون الإعلام لقطاع كرة القدم بالقلعة الحمراء.
يأتى القرار ضمن الهيكلة الإدارية التى يجريها مسئولى النادى الأهلى فى الفترة الأخيرة وآخرها تعيين محمد شوقى نائبا للمدير الرياضى.
ومن ناحية أخري، اختار مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى 21 لاعبا فى قائمة مباراة القمة التى ستخوض مباراة الزمالك غدا السبت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى.
وشهدت قائمة القمة تواجد المغربى أشرف بن شرقى لأول مرة منذ التعاقد معه فى يناير الماضي، فيما خرج من القائمة طاهر محمد طاهر وعلى معلول بسبب عدم الجاهزية الفنية.
وجاءت قائمة الأهلى لمباراة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
خط الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ورامى ربيعة وأشرف دارى ومصطفى العش وكريم الدبيس
خط الوسط: مروان عطية وأحمد رضا وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعى وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد عبد الله
الهجوم: أشرف بن شرقى ووسام أبوعلى وجراديشار.
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