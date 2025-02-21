الامارات | محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات «مرحلة دبي» ضمن «طواف الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من منافسات مرحلة دبي «من الجامعة إلى الجامعة»، التي أقيمت أمس، ضمن طواف الإمارات العالمي للدرّاجات الهوائية 2025، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً.

وشهدت الجولة عودة بطل أوروبا، البلجيكي تيم ميرلير، مجدداً إلى منصة التتويج في طواف الإمارات، بعد أن أحرز لقب المرحلة الخامسة، مسجلاً انتصاره السادس في تاريخ الطواف.

وتغلب دراج فريق سودال كويك ستيب، على الإيطاليين ماتيو مالوسيلي، وجوناثان ميلان بطل المرحلتين الأولى والرابعة، عند دخول خط النهاية، وقطع ميرلير مسافة السباق البالغة 160 كلم في 3 ساعات و16 دقيقة و55 ثانية، فيما جاء مالوسيلي دراج فريق أستانا في المركز الثاني، وميلان دراج ليدل تريك في المركز الثالث للمرحلة.

ووصل متوسط السرعة في المرحلة الخامسة إلى 48.751 كم/ساعة، وهو رقم قياسي جديد لأول مرة في طواف الإمارات لمرحلة على الطريق، متجاوزاً الرقم السابق المسجل في مرحلة الظفرة عام 2021، التي فاز بها ماثيو فان دير بول بسرعة 46.771 كم/ساعة.

أعطى شارة انطلاق المرحلة نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، وشهدت المرحلة الكثير من الإثارة مع خطة مفاجئة وغير معتادة طبقها دراج فريق الإمارات، تادي بوجاتشار، عندما انفصل عن المجموعة الرئيسة، حيث تشكلت مجموعة من سبعة متسابقين تضم كوبي جوسينز، واثنين من فريق باردياني، وأربعة دراجين من فريق فيني فانتيني، وانضم إليهم تادي بوجاتشار في وقت مبكر وبدا أنه وضع نفسه في مهمة مستحيلة، لكنه هاجم رفقة زميله دومان نوفاك بثبات.

وأشعلت خطوة بوجاتشار السباق، حيث ركز طاقته مع ذلك التقدم لخطف نقاط مرحلة السرعة المتوسطة الأولى، وبالفعل نجح في تحقيق مبتغاه ونال 8 نقاط، إلى جانب ثلاث ثوان إضافية وسع بها الفارق مع منافسيه في صدارة الترتيب العام، لكن بعدها نجحت المجموعة الرئيسة في مطاردة كوكبة المقدمة، ولم تسمح للفجوة بالاتساع لأكثر من دقيقتين، بينما وقع حادث في المنعطف الأخير نتيجة دخول الدراجين بسرعة عالية لم يؤثر في المتنافسين الرئيسين. ووسع بوجاتشار الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 21 ثانية عن البريطاني جوشوا تارلينج دراج إينوس، ليحافظ بطل العالم على القميص الأحمر (برعاية الشركة العالمية القابضة).

واحتفظ جوناثان ميلان بالقميص الأخضر (برعاية مبادلة) لترتيب النقاط، حيث رفع رصيده إلى 53 نقطة، وخلفه بوجاتشار برصيد 42 نقطة، مستفيداً من 9 نقاط حصل عليها في سباق اليوم، بينما قفز تيم ميرلير ثالثاً برصيد 36 نقطة. كما احتفظ جوشوا تارلينج بالقميص الأبيض (برعاية نخيل) لأفضل دراج شاب، والصربي دوردي جوريتش بالقميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

توج الفائزين، الرئيس التنفيذي لشركة تو بوينت زيرو مريم المهيري، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ورئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور ناصر العور، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر آل رحمة، والرئيس المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط جاك أوبال، ومدير إدارة تنفيذي - إنجاز مشاريع البنية التحتية في نخيل، هاشم الكعبي، وممثل شركة الدار العقارية سونجا إيدر أكوفيك، ونائب رئيس الاتصال المؤسسي في مبادلة، أميمة أبوبكر.

وقال الفائز بالمرحلة الخامسة، تيم ميرلير: «سعيد بالفوز مرة أخرى في طواف الإمارات، حيث إنه أول فوز لي في النسخة الحالية، لقد كانت مرحلة صعبة جداً، وشهدت سرعة عالية من الجميع».

وأضاف: «السباق جاء على غير المتوقع، عندما قام بوجاتشار بالهجوم في وقت مبكر والانفصال عن المجموعة الرئيسة، وحافظت على تمركزي في موقع جيد عند الدخول إلى المنعطف الأخير، ثم الضغط في الأمتار الأخيرة التي شهدت سرعة هائلة من ميلان وماتيو».

من جانبه، قال بوجاتشار متصدر الترتيب العام: «فخور بأن أكون عضواً في فريق الإمارات الذي يقدم عملاً مميزاً، لم تكن لدينا مشكلة في التمركز، وتقدمت أنا وزميلي دومان للحصول على بعض الثواني الإضافية، لقد كان سباقاً سريعاً وجيداً بالنسبة لنا».

بلهول: الطواف يعكس المكانة الرائدة للإمارات على خريطة الرياضة العالمية

قال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول: «يُعدّ طواف الإمارات العالمي حدثاً وطنياً وعالمياً يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية على وجه الخصوص. كما يجسد نجاح الطواف التكامل بين المجالس الرياضية، ويؤكد التعاون الاستراتيجي المثمر بين مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي».

وأضاف: «نحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه الطواف، وبالصور المبهرة التي نقلتها عدسات التلفزيون إلى العالم، والتي تبرز التطور المستمر الذي تشهده الدولة. وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة كونها تحتفي بالتعليم والتميز الأكاديمي، حيث انطلقت من الجامعة الأميركية في دبي، واختتمت في جامعة حمدان بن محمد الذكية، بما يعكس دور الجامعات في تخريج أجيال مؤهلة قادرة على قيادة مختلف القطاعات في دولة الإمارات وحول العالم، إلى جانب المرور في محمية المرموم الطبيعية، وعدد من المناطق السكنية والتجارية والرياضية التي أصبحت من المعالم المميزة لدبي والمشهورة عالمياً».

نتائج المرحلة الخامسة

1. تيم ميرلير (سودال كويك ستيب) 3:16:55 ساعات

2. ماتيو مالوسيلي (إكس دي إس أستانا)

3. جوناثان ميلان (ليدل تريك)

4. سام ويلسفورد (ريد بل هانزغروهي)

التصنيف العام لـ«طواف الإمارات»

1. تادي بوجاتشار (الإمارات إكس آر جي) 15:40:34 ساعة

2. جوشوا تارلينج (إينوس) +21 ثانية

3. إيفان روميو (موفيستار) +27 ثانية

4. فين فيشر بلاك (ريد بل بورا هانزغروهي) +28 ثانية

5. جاي فاين (الإمارات إكس آر جي) +36 ثانية

قمصان الطواف

• القميص الأحمر (متصدر الترتيب العام بالتوقيت الزمني الإجمالي) تادي بوجاتشار.

• القميص الأخضر (متصدر ترتيب النقاط) جوناثان ميلان.

• القميص الأبيض (أفضل دراج شاب) جوشوا تارلينج.

• القميص الأسود (مرحلة السرعة المتوسطة) دوردي جوريتش.