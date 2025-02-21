بطولة إيطاليا: حارس إنتر يان سومر يخضع لجراحة في إبهامه الأيمن

الرياص - اسماء السيد - روما : خضع الحارس السويسري يان سومر لعملية جراحية في إبهام يده اليمنى بعد تعرضه لكسر الخميس، وفقا لما أفاد فريقه إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وقال إنتر في بيان "خضع يان سومر بعد ظهر الجمعة لعملية جراحية في معهد هيومانيتاس بيو إكس في ميلانو بسبب كسر في إبهامه الأيمن".

وأضاف "تمت العملية الجراحية بشكل مثالي وسيقوم سومر بعد فترة من الراحة باستشارة الجهاز الطبي للنادي لبدء عملية تأهيله الأسبوع المقبل"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحسب الصحافة المحلية، فإن سومر (36 عاما) قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

كما قد يغيب عن عدة مباريات في الدوري، بما في ذلك مواجهة القمة أمام نابولي المتصدر في الثاني من آذار/مارس، ومباراة ربع نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو الأسبوع المقبل، إضافة إلى مباراتي فينوردالهولندي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا يومي 5 و11 الشهر المقبل.

وفي غياب سومر، سيحلّ الإسباني جوزيب مارتينيس (26 عاما)، الذي وصل الصيف الماضي قادما من جنوى وخاض مباراة واحدة بقميص "نيراتزوري"، كانت أمام أودينيزي في ثمن نهائي كأس إيطاليا (2 0) في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.