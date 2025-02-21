الامارات | دبا يفوز على الفجيرة ويصعد لصدارة دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا على مضيفه الفجيرة بهدف ثمين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 34 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 33 نقطة في مركز الوصيف.

سجل هدف دبا اللاعب البرازيلي ديوغو دا سيلفا في الدقيقة (74).



وفي مباراة ثانية فاز فريق الإمارات على مضيفه «غلف إف سي» بهدفين نظيفين سجلهما ميكايل سيفيرو (74)، ومهند القصاب (87)، وأصبح رصيد الإمارات (الصقور) 24 نقطة في المركز السابع، بينما استمر «غلف إف سي» في المركز الأخير بست نقاط.

كما تعادل «غلف يونايتد» مع الجزيرة الحمراء (4-4) في المباراة التي اقيمت في ملعب الأخير، وأصبح رصيد الجزيرة الحمراء 16 نقطة في المركز التاسع، بينما يمتلك «غلف يونايتد» 14 نقطة في المركز الـ 11.