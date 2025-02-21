القبلة القسرية: هيرموسو ستستأنف الحكم على روبياليس

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أعلن محامي لاعبة كرة القدم الإسبانية جيني هيرموسو الجمعة أن موكلته ستستأنف حكم المحكمة الذي غرم الرئيس السابق لاتحاد اللعبة لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي، بسبب القبلة التي أجبرها عليها في آب/أغسطس 2023، لكنها برأته من جريمة الإكراه.

وقال أنخيل شافاريا لوكالة فرانس برس "إن نيتها" هي الاستئناف، وذلك غداة إدانة المحكمة الوطنية روبياليس بالاعتداء الجنسي بسبب القبلة، لكنها برأته من اتهامات الإكراه ضد اللاعبة للتغطية على الفضيحة.

وكان روبياليس أعلن الخميس أنه سيستأنف حكم تغريمه 10800 يورو (11300 دولار) بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد تقبيله هيرموسو على شفتيها عقب التتويج بلقب مونديال 2023، فضلا عن منعه من الاقتراب من اللاعبة لمسافة 200 متر ومن التواصل معها لمدة عام، وهي عقوبة أقل بكثير من السجن لمدة عامين ونصف العام الذي طالبت به النيابة العامة.

وفي حكمها الذي أعلن روبياليس أنه سيستأنفه، قضت المحكمة بأنه "قام بتصرف مفاجئ ينتهك الحرية الجنسية لشخص آخر دون موافقة الضحية".

وأكد القاضي خوسيه مانويل فرنانديس برييتو أن "تقبيل امرأة على فمها ليس الطريقة الطبيعية لتحية الأشخاص الذين لا تربطك بهم علاقة عاطفية".

وأعطى القاضي "المصداقية الكاملة" لشهادة هيرموسو التي أكدت في افتتاح المحاكمة أنها لم توافق قط على قيام روبياليس بتقبيلها على فمها خلال حفل توزيع الميداليات، بعد فوز إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات في 20 آب/أغسطس 2023 في أستراليا.

ولتبرير هذا الحكم البسيط بغرامة مالية، وليس حكما أكثر شدة على روبياليس، أكد القاضي أن الاعتداء الجنسي "على الرغم من أنه لا يزال يستحق الشجب، إلا أنه من بين الجرائم الأقل شدة (...) في قانون العقوبات، في غياب العنف أو الترهيب".

وفي ما يتعلق بجريمة الإكراه، رأى القاضي أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت وجود فعل عنف أو ترهيب، وهما الشرطان المطلوبان لإثبات مثل هذه الوقائع.

وفي رده على سؤال من الصحافيين حول القضية، أشاد وزير العدل فيليكس بولانيوس الجمعة بـ"شجاعة" المهاجمة هيرموسو.

وقال "يجب علينا جميعا أن نكون ممتنين لجيني، لأنها اتخذت مبادرة، في لحظة صعبة جدا، للدفاع عن حقوق المرأة وحريتها والتأكيد على أن هذا المجتمع، مجتمعنا الإسباني، لم يعد يعترف بأي نوع من أنواع الإساءة، ولم يعد يعترف بأي نوع من أنواع الاعتداء الجنسي".

وأضاف "هناك أمر واحد واضح، وهو أن القبلة دون موافقة هي اعتداء جنسي، ونقطة على السطر".

وكانت هيرموسو التي باتت رمزا لمكافحة التمييز على أساس الجنس في الرياضة، صرحت خلال المحاكمة بأنها شعرت "بعدم الاحترام" كامرأة عندما قبلها روبياليس على شفتيها، كما وصفت الضغوط "اللامحدودة" التي تعرضت لها بعد هذه البادرة للتغطية على الفضيحة.

من جهته، تمسك الرجل القوي السابق في كرة القدم الإسبانية بموقفه في المحكمة، قائلا إنه "متأكد تماما" من أن هيرموسو قبلت القبلة، مضيفا "لكن كان يتعين علي الحفاظ على هدوئي وألا أدع نفسي أتأثر بعاطفة" التتويج باللقب.

وكانت محاميته أولغا تاباو مارتينيس طالبت بالبراءة، مشيرة إلى سلوك "غير لائق" ولكن ليس "إجراميا"، ورفضت أي شكل من أشكال الإكراه.

تمت تبرئة المتهمين الآخرين مع روبياليس، المدرب السابق لمنتخب السيدات خورخي فيلدا ومسؤولين سابقين في الاتحاد روبين ريفيرا وألبرت لوكي الذين حوكموا فقط بتهمة الإكراه.