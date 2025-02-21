طواف الإمارات: البلجيكي ميرلييه يفوز بالمرحلة الخامسة

الرياص - اسماء السيد - دبي : أحرز البلجيكي تيم ميرلييه الجمعة المركز الأول في المرحلة الخامسة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، في سباق فوضوي شهد حوادث عدة، في حين بقيت صدارة الترتيب العام للسلوفيني تادي بوغاتشار.

وقطع ميرلييه دراج فريق سودال كويك ستيب مسافة المرحلة البالغة 160 كلم والتي أقيمت في دبي، بزمن 3 ساعات و16 دقيقة و55 ثانية، متفوقا على الثنائي الإيطالي ماتيو مالوسيلي وجوناثان ميلان بفارق السرعة النهائية.

وكانت حوادث الاصطدام سمة السباق.

قال ميرلييه الذي حل ثانيا في المرحلة الرابعة "ناقشنا مع الفريق ما حدث من أخطاء أمس، واليوم قمنا بعمل جيد. وضعني زملائي في وضع مناسب في آخر كيلومتر ونصف".

وبات البلجيكي بطل نسخة 2023 أول دراج يفوز بست مراحل في السباق الإماراتي متفوقا على بوغاتشار (خمس مراحل).

وتابع ابن الـ32 عاما "أنا سعيد دائما بالتواجد هنا، أحب الإمارات لكن أيضا أحب سباقي السعودية وعمان. سعيد بتحقيق فوز آخر في هذا الموسم".

واستفاد بوغاتشار من التكتيك الخاص الذي اعتمده في مرحلة مسطحة وحصل على ثلاث ثوان إضافية عن ملاحقه في الترتيب العام البريطاني جوشوا تارلينغ.

ويتصدر دراج فريق الإمارات الترتيب بزمن 15 ساعة و40 دقيقة و34 ثانية وبفارق 21 ثانية عن دراج اينيوس غريناديرز.

وتقام المرحلة السادسة قبل الأخيرة في أبوظبي لمسافة 165 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة:

1 البلجيكي تيم ميرلييه (سودال كويك ستيب) 03:16:55 ساعات

2 الايطالي ماتيو مالوسيلي (أستانا) التوقيت عينه

3 الإيطالي جوناثان ميلان (ليدل تريك) التوقيت عينه

4 الأسترالي سام ويسلفورد (رد بل بورا هانزغروهه) التوقيت عينه

5 الإسرائيلي أوديد كوغوت (إسرائيل) التوقيت عينه

ترتيب الصدارة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 15:40:55 ساعات

2 البريطاني جوشوا تارلينغ (اينيوس غريناديرز) بفارق 21 ثانية

3 الإسباني إيفان روميو (موفيستار) بفارق 27 ثانية

4 النيوزيلنيدي فين فيشير بلاك (رد بل بورا هانزغروهه) بفارق 28 ثانية