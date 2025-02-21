شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل مع وى وطنطا يهزم أبو قير فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مباراة المقاولون العرب ووى 1 / 1، والتي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من دورى المحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثانى، ورفع فريق وى رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بترتيب دورى المحترفين.

وفى مفاجأة كبرى، حقق فريق طنطا فوزا قاتلا بهدف نظيف على أبو قير للأسمدة، ليرفع طنطا رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، فيما بقى أبو قير للأسمدة عند النقطة 40 في المركز الثالث.

وقلب الترسانة تأخره أمام المنصورة بهدف لفوز بهدفين أوتو، ليتقدم الترسانة إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة، فيما بقى فريق المنصورة عند النقطة 18 في المركز الثامن عشر.

وفى باقى المباريات تعادل كهرباء الإسماعيلية مع راية بهدف لمثله، وسبورتنج مع منتخب السويس بنفس النتيحة، وبترول أسيوط مع بلدية المحلة سلبيا، والقناة مع أسوان بنفس النتيجة، وفاز ديروط على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز بروكسى على لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدف.