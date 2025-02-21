شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

داو سيريل، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، محمد ابراهيم، احمد مدبولى

خط الهجوم

أسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، أحمد سعيد، أحمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيونى، أمير مدحت، احمد ربيع، محمد فتحى، أحمد النادرى.