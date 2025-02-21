شكرا لقرائتكم خبر عن الخبرة تهزم الشباب بمركز حراسة المرمى فى مباراة الأهلي والزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

رغم ظهور مصطفى شوبير حارس الأهلي الشاب ومحمد صبحي حارس الزمالك الشاب بمستوى جيد فى المباريات التي دافع خلالها الثنائي عن عرين فريقيهما خلال الفترة الماضية، إلا أن مشاركتهما فى مباراة القمة غداً، السبت، تبدو صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى السابعة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

فالمعلومات الواردة من معسكر قطبي الكرة المصرية تُشير إلى أن مصطفى شوبير (25 عاماً) سيجلس بديلاً فى القمة غداً، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد صبحي (26 عاماً)، حيث يرغب الأهلي والزمالك فى الاستعانة بعناصر الخبرة فى مركز حراسة المرمى غداً.

وتؤكد المعلومات أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سيعتمد على الحارس الدولي محمد الشناوي (37 عاماً) في مباراة الغد أساسياً، كما سيعتمد البرتغالي بيسيرو المدير الفني للزمالك على محمد عواد (33 عاماً) بالتشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة.

ويرغب كل من كولر وبيسيرو في الاستعانة بالشناوي وعواد في مواجهة القمة نظراً لخبراتهما الكبيرة في مباريات القمة.