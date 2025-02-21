شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يهزم رواندا بهدف حبيبة عصام فى ذهاب تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة النسائية فوزا مهما على رواندا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت فى كيجالى فى ذهاب تصفيات أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات- المغرب 2025.

جاء هدف منتخب مصر الوحيد عن طريق اللاعبة حبيبة عصام، ليعود منتخب مصر بفوز ثمين من أرض رواندا.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر الثلاثاء الماضي، استعدادا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات- المغرب 2025.

وكان فى استقبال البعثة السفيرة نيرمين الظواهري ونائب السفيرة المستشار محمد سمير وأعضاء من السفارة المصرية، الذين حرصوا على إنهاء إجراءات الوصول بسرعة حتى خروج البعثة من المطار والتوجه الى فندق إقامة الفريق.