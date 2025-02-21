شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء مهدرة وكارت أحمر فى شوط أول سلبي بين إنبى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق إنبى الشوط الأول متعادلا مع سموحة بدون أهداف، في المباراة المقامة حاليا بينهما باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

وأشهر الحكم الكارت الأحمر فى وجه مودى ناصر في الدقيقة 12 بعد تدخل قوى على قدم عبد الكبير الوادى لاعب سموحة، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتألق بودى سمير حارس إنبى بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 23 من عبد الكبير الوادى مهاجم سموحة، ليحافظ على نظافة شباكه في ظل الضغط القوى للفريق السكندرى.

وبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بودى سمير

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، محمد سمير عبد الوهاب، محمد سمير سعد

الوسط: مودى ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال، محمد حتحوت

الهجوم: رفيق كبو، أحمد زكى

البدلاء: رمضان مصطفى - احمد صبيحة - على محمود - يوسف لبيب - صلاح زايد - شيكو محارب - احمد جمال - محمد اوسام - سيف عصام

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمد ربيعة، بركات حجاج، شريف رضا، إسلام عطية

الوسط: دوكو دودو، عمرو السيسي، عبد الكبير الوادى، محمد مكرونة، مصطفى البدرى

الهجوم: صامويل أمادى

البدلاء: حسن تيمور، عبد الرحمن عامر، محمد رجب، محمد كونيه، محمد سعيد زيكا، محمود صابر، أبو بكر ليادى، محمد سالم، على عمرو

ويحتل إنبى المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من 14 مباراة وانتصار وحيد و6 تعادلات و7 هزائم بينما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات وتعادلين و7 هزائم.