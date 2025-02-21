شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أوراق رابحة فى الزمالك قبل مواجهة الأهلي فى القمة 129 غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عدة أوراق رابحة خلال مواجهة الأهلى المُقرر لها السابعة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

بيسيرو يمتلك عدة أوراق رابحة فى صفوف الزمالك، ومن المنتظر أن يستغلهم من أجل تحقيق الهدف المطلوب خلال مواجهة المارد الأحمر، وفى مقدمة تلك الأوراق التى سيعتمد عليها الخواجة البرتغالى عبد الله السعيد، الذى يعد أحد أهم مفاتيح لعب الفارس الأبيض، ويعتمد عليه الفريق بشكل أساسى فى عملية الربط بين الدفاع والهجوم، بخلاف المميزات التى يتمتع بها، خاصة فى مثل تلك المواجهات الكبيرة.

كما يعد أحمد مصطفى زيزو أحد أبرز الأوراق الرابحة للفريق الأبيض، وبغض النظر عن هبوط مستواه الفترة الماضية، إلا أنه يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة ويستطيع استعادة مستواه فى أى وقت ليمثل خطورة على مرمى المنافس.

ويمتلك الزمالك ضمن أوراقه الرابحة أحمد الجفالى الوافد الجديد من اتحاد المنستيري التونسي، والذى لفت الأنظار بقوة خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه، وهو ما دفع جوزيه بيسيرو للتفكير فى إمكانية الاعتماد عليه سواء بشكل أساسى أو كبديل فى المباراة.

كما يعد عمر جابر وسيف الدين الجزيرى ضمن أبرز الأوراق الرابحة للزمالك فى مواجهات القمة، حيث يمتلك الثنائى خبرات كبيرة ويجيدان اللعب فى مثل تلك الأجواء.