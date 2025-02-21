شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فاركو ومودرن سبورت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فاركو ومودرن سبورت، في المباراة المقامة حاليا بينهما على ملعب حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دورى nile.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالى..

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: على فوزى، محمد دسوقى، طارق سيد، خالد رضا، أحمد يوسف

الوسط: معتز زدام، أحمد كباكا، محمد هلال

الهجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، عبد الله حافظ، محمود شعبان، على زعزع، محمد اميسى، غنام محمد، ضياء السيد، ارنولد ايبا

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى..

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعى – أحمد جمال – جابر كامل

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – محمود عماد – محمد فخرى، زهير المترجى

خط الهجوم: عمرو ناصر



ويحتل فاركو المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم بينما يقبع مودرن سبورت في المركز الأخير بالترتيب برصيد 8 نقاط من 14 مباراة حقق انتصار وحيد و5 تعادلات بينما خسر 8 مباريات.