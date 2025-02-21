شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على أفريقيا الوسطى فى تصفيات أمم أفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 75-71، في المرحلة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا، والمقامة بمدغشقر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.

وحسم منتخب أفريقيا الوسطى نتيجة الشوط الأول لصالحه بنتيجة 39-36، فيما حسم منتخب مصر الفترة الثالثة بنتيجة 59-52، واستمرت سيطرة الفراعنة لينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 75-71.

وقدم إيهاب أمين نجم المنتخب الوطني مستوى قوي في مواجهة اليوم ليكون أفضل مسجلي مصر في المباراة بتسجيله 14 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السلة في الجولة المقبلة مع منتخب مدغشقر مستضيف التصفيات، في المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غدٍ السبت.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني - محمد سليم مدرب - رامي جنيدي مدرب- أحمد الجارحي مدرب- ميدو ربيع - مدير الفريق- محمد جمال مخطط أحمال - إسلام جمعة علاج طبيعي - عبد الرحمن الجلاد إحصائي - علي موسى استشفاء.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة السلة كلا 12 لاعبًا وهم:” إيهاب أمين، أحمد عادل، ميدو طه، يوسف شحاتة، مهاب ياسر، عمرو زهران، يوسف شوشة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، عمر طارق”.



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