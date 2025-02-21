شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يهنئ الأمير على بن الحسين بعد أداء اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين الذي أدى اليمين الدستورية نائباً لملك الأردن ، متمنياً لسموه التوفيق في مهمته الكبيرة وكل التقدم والازدهار للمملكة الأردنية الشقيقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تهنئة أبو ريدة للأمير على بن الحسين، وجاء نصها كالتالى: "المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدم بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين الذي أدى اليمين الدستورية نائباً لملك الأردن، متمنياً لسموه التوفيق في مهمته الكبيرة وكل التقدم والازدهار للمملكة الأردنية الشقيقة".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية، قد نشرت صباح اليوم، تفاصيل أداء الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، وذلك بحضور العاهل الأردنى.