يوروبا ليغ: يونايتد يواجه سوسييداد وروما يلتقي بلباو

الرياص - اسماء السيد - نيون : أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية، مانشستر يونايتد الإنكليزي بطل 2017، مع ريال سوسييداد الإسباني، فيما يلتقي روما الإيطالي وصيف 2023 مع أتلتيك بلباو الإسباني.

واحتل يونايتد المركز الثالث في ترتيب المجموعة الموحدة وكان الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة محققا خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.

في المقابل، احتاج سوسييداد إلى تخطي ميدتيلاند الدنماركي في الملحق منهيا المباراتين بمجموع 7 3.

وتقام مباريات الذهاب في 6 آذار/مارس والإياب في 13 منه، على أن تُلعب مباريات الدور ربع النهائي في 10 نيسان/أبريل و17 منه، قبل نصف النهائي في 1 أيار/مايو و8 منه، وصولا إلى المباراة النهائية في بلباو في 21 أيار/مايو.

بدوره، يستضيف الملعب الأولمبي في روما، بلباو ذهابا في مواجهة متجددة بعدما التقيا هناك في دور المجموعة الموحدة وتعادلا 1 1.

واحتاج روما إلى الفوز على بورتو البرتغالي 3 2 بعد تعادلهما 1 1 في الملحق للتأهل، في حين أنهى بلباو المجموعة في المركز الثاني.

ويلتقي لاسيو الذي تصدر المجموعة الموحدة، مع فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما يواجه توتنهام رابع الدور الأول، ألكمار الهولندي.

وهنا قرعة ثمن النهائي:

روما (إيطاليا) أتلتيك بلباو (إسبانيا)

فنربهتشه (تركيا) رينجرز (اسكتلندا)

أف سي أس بي (رومانيا) ليون (فرنسا)

ريال سوسييداد (إسبانيا) مانشستر يونايتد (إنكلترا)

فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) لاتسيو (إيطاليا)

بودو غليمت (النروج) أولمبياكوس (اليونان)

أياكس (هولندا) أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)