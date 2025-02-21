أبو ريدة يهنئ الأمير علي بن الحسين بعد أداء اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

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القاهرة - سامية سيد - تقدم هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين الذي أدى اليمين الدستورية نائباً لملك الأردن ، متمنياً لسموه التوفيق في مهمته الكبيرة وكل التقدم والازدهار للمملكة الأردنية الشقيقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تهنئة أبو ريدة للأمير على بن الحسين، وجاء نصها كالتالى: "المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدم بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين الذي أدى اليمين الدستورية نائباً لملك الأردن، متمنياً لسموه التوفيق في مهمته الكبيرة وكل التقدم والازدهار للمملكة الأردنية الشقيقة".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

وهنأ الملك عبدالله الثاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب فى برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.