شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين منتخب الكرة النسائية ورواندا فى الشوط الأول بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للكرة النسائية سلبيا مع رواندا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا فى كيجالى فى ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر الثلاثاء الماضي، استعدادا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات أفريقيا لكأس الامم الافريقية للسيدات- المغرب 2025.

وكان فى استقبال البعثة السفيرة نيرمين الظواهري ونائب السفيرة المستشار محمد سمير وأعضاء من السفارة المصرية، الذين حرصوا على إنهاء اجراءات الوصول بسرعة حتى خروج البعثة من المطار والتوجه الى فندق إقامة الفريق.