شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 21 - 2 - 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، بيسيرو يدرس الاعتماد على عبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب أمام الأهلي، وأول ظهور لـ رضا سليم بالعكاز بعد إجراء جراحة غضروف الركبة فى النمسا.

4 مباريات قوية فى افتتاح الجولة الـ"15" للدوري اليوم

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile، بإقامة 4 مباريات، تجمع إنبى مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الاهلى مع الاتحاد السكندري، وأخيراً بتروجت مع حرس الحدود.

موقف زيزو من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد الإصابة الأخيرة

تأكد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، من جاهزية أحمد مصطفى زيزو للمشاركة مع الفريق فى مواجهة الأهلى، المقرر لها غدًا السبت.

بيسيرو يدرس الاعتماد على عبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب أمام الأهلي

يدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، الاعتماد على عبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب، خلال مواجهة الأهلي في السابعة مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

أول ظهور لـ رضا سليم بالعكاز بعد إجراء جراحة غضروف الركبة فى النمسا

نشر المغربي رضا سليم ، لاعب الأهلي، صورته مع بعض الأصدقاء فى النمسا بعد أول ظهور له بالعكاز بعد إجراء جراحة غضروف الركبة، وهي الإصابة التي تسببت في رفع اسمه من قائمة الفريق فى يناير الماضي، وتم قيد التونسي علي معلول بدلا منه.

مباراة القمة .. تعرف على الحضور الجماهيري وأماكن الدخول وموعد فتح البوابات

يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك ، التى تقام فى السابعة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

العربي زاولي.. معلومات مثيرة عن ملعب مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات المونديال

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم إلى ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء فى المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

شاهندة المغربى تدير مباراة أوغندا وكينيا فى تصفيات كأس العالم تحت 17 عاما