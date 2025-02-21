شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يفتح أبوابه فى الثانية ظهرا لاستقبال جماهير الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حددت هيئة استاد القاهرة موعد فتح أبواب الاستاد لاستقبال جماهير الأهلي الزمالك قبل مبباراة الفريقين، المُقرر لها السابعة مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

ونشرت صفحة استاد القاهرة، عبر صفحتها على فيس بوك، بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد، ومنها موعد فتح أبواب الاستاد والتي ستبدأ فى الثانية ظهراً، أي قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات.

كما نشرت صفحة استاد القاهرة خط سير جماهير الفريقين قبل لقاء الغد المُرتقب، وجاء كالتالي: "الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر، والدرجتين الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم، والدرجتين الأولى يمين والأولى شمال والـvip من بوابة آل رشدان".

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم، الجمعة، لمباراة الزمالك ورفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" من تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين حيث رفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش.

كما طلب من "أمن" النادي الأهلي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من أعلى أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات بل أن المدرب السويسري رفض تواجد أي سائق خاص يحضر مع أي لاعب كما يحدث في بعض الأحيان ، ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.

ويحرص مارسيل كولر على الحديث مع لاعبي الفريق بشكل مُستمر هذه الأيام من أجل توجيه النصائح الفنية والتعليمات لهم ، وعلاج الأخطاء التي ظهرت في الأداء خلال بعض المباريات الأخيرة أبرزها عدم التركيز و"السرحان" خلال بعض فترات اللقاء بشكل يمنح الخصم الفرصة للتسجيل، وكذلك أزمة إهدار الفرص أمام المنافس وعدم اللعب الجماعي