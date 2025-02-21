شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبى الأهلي من خطورة إهدار الفرص السهلة أمام الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على تحذير لاعبيه من خطورة التهاون أمام مرمى الزمالك أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالباً إياهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك المنافس، ويمنحهم دفعة معنوية قوية، لحسم مباراة القمة.

واهتم الجهاز الفنى للأهلى، على مدار اليومين الماضيين، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فريق الزمالك، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير، وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى الزمالك، وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى السابعة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى برباعية دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.