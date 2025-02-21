شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، اليوم الجمعة، معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الأهلى، المقرر لها غدًا السبت، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن معسكر الفارس الأبيض قبل لقاء القمة الـ129 بالدورى.

س: متي بدأ الزمالك معسكر الإعداد فى الإسماعيلية؟

ج: انتظم فريق الزمالك فى معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية منذ الأربعاء الماضى، على أن يختتم اليوم الفريق الأبيض المعسكر والعودة إلى القاهرة.

س: على أي ملعب خاض فريق الزمالك تدريباته فى معسكر الإسماعيلية؟

ج: خاض فريق الزمالك تدريباته خلال معسكر الإسماعيلية على ملعب هيئة قناة السويس، ووجه عبد الواحد السيد مدير الكرة الشكر للمسئولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.

س: ماذا يفعل الزمالك بعد العودة إلى القاهرة وختام معسكر الإسماعيلية؟

ج: ينتظم فريق الزمالك فى معسكر آخر عقب العودة من الإسماعيلية، حيث سيتوجه الفريق إلى فندق الإقامة مباشرة استعدادًا للقاء الأهلى المرتقب.

س: من هم اللاعبون الذين غابوا عن معسكر الزمالك فى الإسماعيلية؟

ج: غاب عن معسكر الزمالك فى الإسماعيلية كل من محمود شيكابالا لعدم الجاهزية الفنية، ومحمود جهاد للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وأحمد فتوح للتأهيل من الإصابة بجزع الرباط الداخلى للركبة، بجانب مهاب ياسر المستبعد فنيًا.

س: ما موعد مباراة الزمالك أمام الأهلى في دوري nile؟

ج: يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في السابعة مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

س: ما ترتيب الأهلى والزمالك قبل لقاء القمة 129؟

ج: يحتل فريق الأهلى المركز الثانى برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفاً وتلقت شباكه 8.

فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاثة خسائر وسجل لاعبيه 25 هدفا وتلقت شباكه 14.