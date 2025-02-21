شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة فرصة الصفقات الجديدة لخطف أنظار حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الصفقات الجديدة فى الأهلى والزمالك، وتحديدا أحمد رضا ومصطفى العش فى القلعة الحمراء، وأحمد حسام فى القلعة البيضاء، مباراة القمة غداً السبت؛ لتقديم كل ما لديهم من أجل خطف أنظار الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن، بينما يغيب محمود جهاد للإيقاف، ما يحرمه من الظهور.

ويحضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مباراة القمة لمتابعة لاعبى القطبين قبل الوقوف بشكل نهائى على القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم، المحدد لهما مارس المقبل.

وعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

وأعقب الجلسة اجتماع لجهاز المنتخب الوطنى للتنسيق بشأن معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، كما قام الجهاز بمشاهدة ملخصات لمباريات منتخبى إثيوبيا وسيراليون لمعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهتهما.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.