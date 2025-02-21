شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة جامبيا والجابون فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة جامبيا والجابون 28 فبراير الجارى، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين.

ويضم الطاقم كلا من، محمود البنا حكم ساحة، سامى هلهل مساعد أول، سمير جمال مساعد ثان، أحمد الغندور حكم رابع.

فيما يصل مساء اليوم، الجمعة، طاقم التحكيم النرويجي بقيادة إسبين إسكوس الذى سيدير مباراة القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك والتي يشهدها ملعب القاهرة الدولي في السابعة مساء غد السبت، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري القسم الأول.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم حكام مباراة القمة والمكون من إسبين إسكوس كحكم للساحة ومعه جان إيريك إنجان وإسحق باشيفكين كمساعدين وعثمان إسلام حكماً رابعاً، والثنائي توم هارالد هاجن وكريستوفر هاجينس لتقنية الفيديو.

إسكوس من مواليد 24 يونيو 1988 بالعاصمة أوسلو، وبدأ مشواره مع الصافرة في 2005 وتقلد الشارة الدولية عام 2017 وأصبح من حكام النخبة في أوروبا والعالم خلال السنوات الأخيرة.

الحكم البالغ من العمر 36 عاماً قدم مستويات ممتازة مشاركاته الأخيرة، حيث أدار نهائي كأس الأمم الأوربية تحت 17 سنة 2019 بين هولندا وإيطاليا، ونهائي كأس العالم تحت 17 سنة بين فرنسا وألمانيا 2023، ونهائي أمم أوروبا تحت 21 سنة بين إسبانيا وإنجلترا في نفس السنة.

إسكوس أدار كذلك خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أبرزها صدام ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي في الدور الأول، وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبوروسيا دوتموند الألماني في الملحق المؤهل لثمن النهائي، وأدار كذلك لقائي إيطاليا وبلجيكا وأيرلندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية.