الامارات | ريال مدريد يواجه أتلتيكو في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آوروبا الذي انطلق هذا الموسم بحلته الجديدة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد الاسباني مع مواطنه اتلتيكو مدريد، في حين يلتقي فاينورد الهولندي مع انتر الايطالي، وبايرن ميونخ الألماني مع مواطنه باير لفركوزن، وكلوب بروج البلجيكي مع استون فيلا الانجليزي.

كما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني مع ليل الفرنسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع ليفربول الإنجليزي، وبي اس في آيندهوفن الهولندي، مع أرسنال الإنجليزي.

وتقام منافسات ذهاب هذا الدور يومي 4 و5 مارس المقبل، على أن تقام مرحلة الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

كما أجريت أيضا قرعة الدور ربع النهائي حيث سيلتقي في المباراة الأولى، الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وليفربول مع الفائز من لقاء كلوب بروج واستون فيلا.

وفي المباراة الثانية يلتقي الفائز من بنفيكا وبرشلونة مع الفائز من بوروسيا دورتموند مع ليل، وفي الثالثة الفائز من لقاء بايرن ميونخ وليفركوزن مع الفائز من لقاء فينورد وانتر، وفي الرابعة الفائز من لقاء أرسنال وايندهوفن مع الفائز من لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على أن يلتقي في نصف النهائي الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الرابعة، والفائز من المباراة الثانية مع الفائز من المباراة الثالثة.