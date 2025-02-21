شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الممنوعات للجماهير فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك ، المقرر لها فى السابعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 بالدورى المصرى، تحديد قائمة ممنوعات للجماهير، لن يتم السماح باصطحاب أى منها داخل المدرجات للحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية.

وجاءت أبرز الممنوعات كالتالي:

- منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه.

- منع الشماريخ والألعاب النارية.

- منع الليزر.

- مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات".

- العبوات الزجاجية والأدوات الحادة.

- الأسلحة والأدوات الحادة.

- طائرات الدرون.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.