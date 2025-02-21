شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف محمد السيد من مباراة الأهلي فى مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد موقف محمد السيد، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من المشاركة مع فريقه فى مواجهة الأهلى، المقرر لها غدًا، خلال المران الختامى الذى سيخوضه الفريق اليوم، الجمعة، فى معسكر الإسماعيلية.

ويعانى محمد السيد من شد فى العضلة الخلفية، أدى لخضوعه لبرنامج تأهيلى فى الأيام الماضية، وهو ما هدد تواجده مع الفريق فى مباراة القمة المقبلة رقم 129.

وشارك اللاعب فى جزء من التدريبات الجماعية لفريقه أمس، الخميس، ومن المنتظر أن يتحدد موقفه النهائى من المباراة خلال المران الجماعي الذى سيقام اليوم، لاسيما أن محمد السيد قريب من التواجد فى قائمة فريقه بالمباراة.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم، الجمعة، بمعسكره فى الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلي في السابعة مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعداداً لمباراة القمة غداً السبت ولفرض حالة من السرية التامة على تحركات اللاعبين والحفاظ على الهدوء والاستقرار لهم.